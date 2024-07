Olga Moreno ha sido la segunda expulsada de Supervivientes All stars. La andaluza, exmujer de Antonio David Flores y ganadora de una de las últimas ediciones del reality, llegaba a plató para hacer frente a las preguntas de Jorge Javier y dar la cara por las dudas que ha generado su participación en el concurso de supervivencia.

Una de las cuestiones que más cola trajo fue la relacionada con su situación sentimental, una parcela que la concursante prefiere mantener en un segundo plano.

Y es que mucho se ha especulado sobre si la exmujer de Antonio David había empezado una relación con Agustín Etienne, su representante y posible pareja. Ante esta cuetión la andaluza se ha ido por la tangente evitando dar respuesta a la pregunta del presentador.

Nuevo amor

Olga Moreno, como segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars' ha vuelto a España, llegando al plató para hacer frente a su primera entrevista con Jorge Javier Vázquez tras regresar de Honduras.

Antes de entrar al plató, Olga Moreno ante las preguntas del presentador relataba cómo se siente al haber sido expulsada: “Me encuentro bien y tranquila, con ganas de entrar. Por lo menos lo he intentado y me ha costado mucho adaptarme a mis compañeros y a la supervivencia, pero me siento igual de querida”.

"Ha llegado el momento, tres años hace que no pisas este plató", entonaba Jorge Javier Vázquez justo antes de que Olga Moreno volviera al plató. Esta, entraba muy contenta de reecontrarse con Adara Molinero y se abrazaba muy emocionada a su familia.

"Ha sido muy duro", aseguraba la ya superviviente de 'All Stars' sobre su concurso, dejando claro que no volvería a ir a Honduras: "Ya demostré lo que tenía que demostrar". Como también aseguraba que la convivencia con Sofía Suescun le ha costado mucho: "Hace cosas un poco sucias y a mí me ha dolido mucho".