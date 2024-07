Si eran pocos los implicados en la separación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, ahora ha entrado una nueva figura para darle todavía más vueltas al asunto. Y es que Alba Carrillo, en una entrevista con Europa Press ha dejado clara su opinión sobre la separación y lo que supone tener de pareja a un hombre como Álvaro Muñoz Escassi.

"Es el típico tío que como amigo es absolutamente divertido, pero como pareja te puede hacer la vida imposible. Sin querer, pero es una persona que… Y ese es el problema que yo veo", expuso Alba Carrillo, que siempre presume de ser una mujer abierta de mente y que no se cierra a nada. También suelen ser llamativas sus opiniones que no dejan indiferente a nadie.

"Porque si tú tienes ciertos gustos, si eres una persona que tiende a aburrirse, a buscar cosas nuevas… Me parece estupendo. Pero no te comprometas ni juegues con otras personas" y es que en relación con María José Suárez, la colaboradora y nueva presentadora de Netflix no pudo dejar de acordarse de uno de sus exnovios, Feliciano López. "Te diré que esto es un juego de niños comparado con lo que (María José) sufrió con Feliciano. Escassi, aunque se equivoca en cosas, no deja de ser un tío que ha sido bastante noble".