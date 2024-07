La Ruleta ya ha entrado en el ambiente de verano y eso se nota no solo en la decoración de los paneles y gráficos, sino también en los paneles y pruebas. Precisamente, el propio Jorge Fernández, clásico presentador de La Ruleta, ha querido hacer un apunte sobre este hecho y es que en el tema de las canciones del verano, hay una que no es que no está entre sus favoritas, sino que, directamente aborrece.

"Ya sabéis que en verano siempre ponemos canciones conocidas de esta temporada, intercalando con algunas menos conocidas, pero que también son veraniegas. Y hay una que dije hace mucho, mucho tiempo que es la peor canción del verano con diferencia y hay otras que también son clásicas y no las ponen ¿Por qué crees que ponéis esta canción siempre, Joaquín?", expresó el presentador. Rescatan al cantante de La ruleta de la suerte tras lo ocurrido en su último concierto: "Gracias por ayudarme a salir del apuro" "Hay un poquito de mala leche", contestaba Joaquín Padilla, intentando picar a su compañero con este tema. "¿Para tocarme las narices, puede ser?", volvió a preguntar el presentador, echando unas risas con el artista. "Hay más clásicos, pero no, la de 'El Tiburón' siempre me tiene que tocar y saben que odio esa canción", sentenció Fernández, mientras que Padilla seguía vacilándole. "¡Hasta que te guste, macho!". "Es mentira, en realidad no es así, no le hagáis caso. En realidad, se lo pasa genial con 'El Tiburón' pero dice eso pues, no sé por qué", fue la sentencia de Laura Moure, que dejó claro que el presentador tiene sus gustos, pero que luego pueden cambiar sin problema.