La victoria de España ante Francia (2-1) en la semifinal de la Eurocopa 2024 ha supuesto una gran alegría en un país que no vivía algo similar desde 2012. Más de una década después España volverá a paralizarse para vivir este espectáculo futbolístico. Los datos de audiencia han demostrado que no hay competidor cuando se trata de la selección española. Y en el caso de la final no va a ser distinto, sino que se multiplicará.

Es por eso que otras cadenas han empezado a tomar medidas para amortiguar el golpe de unas cifras que se esperan que sean de récord. La que ha tomado la decisión más drástica ha sido Telecinco, que, con un programa exitoso como Supervivientes: 'All Stars' se ha plantado. Y es que, aunque las cifras de esta edición han sido buenas, ya se ha encontrado a duros rivales desde otras cadenas. Algo que, en el caso de la Eurocopa, parecen querer evitar. TVE se ha plantado en el comienzo de verano con unas cifras más que destacables. El estreno del Grand Prix ha sido todo un triunfo. A las primeras de cambio, Supervivientes: 'All Stars' ha perdido el duelo de las audiencias con uno de los programas más esperados. Ante este panorama, Telecinco ha optado por cancelar el programa que tenía previsto para este domingo, con la intención de que no coincida con la invencible final de la Eurocopa. Un exconcursante de Supervivientes revela las secuelas que arrastra tras el reality: "El cerebro te dice..." El clásico 'Conexión Honduras', presentado por Sandra Barneda, tendrá que ser trasladado a otro día de la semana que viene o, directamente, cancelado para evitar retrasos en la programación. Un imprevisto que la cadena ha decidido subsanar con un edición que está registrando buenas marcas de telespectadores y mucho contenido del que hablar.