Aunque pensábamos que Bertín Osborne tenía que hacerse las pruebas de paternidad días después de Gabriela Guillén y su hijo, que acudieron al Instituto Nacional de Toxicología el pasado 17 de junio tras recibir la citación oficial de la jueza, no ha sido hasta ahora cuando el cantante ha recibido la citación judicial oficial para que se someta a los análisis de ADN que determinarán si es el padre del bebé de la paraguaya.

Como ha revelado Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles' a Bertín le han citado en el juzgado de Sevilla y le han dado de plazo del 15 al 22 de julio para que se haga las pruebas de ADN. Algo que el cantante considera innecesario tras haber llegado a un acuerdo con la modelo y haber reconocido oficialmente al menor, como él mismo anunció en un comunicado el pasado 12 de junio.

Ha sido Pilar Vidal la que, con autorización del entorno del artista, ha asegurado que Bertín "no se va a realizar ninguna prueba". "Su equipo le ha recomendado que no se presente. Él ya ha reconocido legalmente a su hijo, y como ya ha presentado ese documento en el jugado considera que es más que suficiente y ya no se presenta" ha apuntado.