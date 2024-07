El escándalo protagonizado por Álvaro Muñoz Escassi no deja de ofrecer capítulos. Desde que saliera a la luz que el jinete habría sido infiel a su última pareja, María José Suárez, no han dejado de publicarse nuevos datos sobre el escarceo del ex de Lara Dibildos con una desconocida mujer que al parecer, sería la que habría informado a la modelo de la deslealtad del jinete.

Lara Dibildos da la cara Antes de que María José Suarez se siente en ‘¡De viernes!’ para contestar a todo lo que dijo la semana pasada Álvaro Muñoz Escassi, ‘Así es la vida’ ha querido contrastar una de las últimas informaciones que han surgido a raíz del que ya es, sin duda, el culebrón del verano. Varias informaciones apuntan a que las exnovias de Escassi tendrían un grupo en común de WhatsApp, donde la administradora y fundadora de este grupo sería Lara Dibildos. Una información algo surrealista que ‘Así es la vida’ ha podido desmentir hablando en exclusiva con la supuesta protagonista, Lara Dibildos. Pero antes, el programa ha querido recrear cómo sería un chat en un grupo de ex de Escassi. Tras la recreación, Makoke desvelaba la conversación que había tenido con Lara, donde la protagonista niega rotundamente que sea administradora, ni si quiera conocedora, de un chat con las ex del jinete. “¿Perdona? Me ha dado hasta la risa. ¿Qué tengo yo un chat con las ex de Álvaro? ¿Y que yo soy la administradora de las ex? Ya te digo yo que todo es mentira. A la gente se le va mucho la cabeza para decir esas tonterías”, le decía Lara Dibildos en un mensaje a la colaboradora de ‘Así es la vida’.