Supervivientes All stars sigue creando polémicas en cada gala. La de la pasada noche, fue de las más exaltadas de esta edición en la que Sofía Suescun fue una de las principales protagonistas.

La de Navarra ha vuelto a acaparar titulares al protagonizar un supuesto tonteo con Bosco, exnovio de Adara y concursante del reality. Pero no solo sobre el supuesto acercamiento entre la influencer y el sobrino de Pocholo se habño en la gala.

También hubo tiempo para ver el encontronazo entre Jorge Pérez y la influencer, quien le lanzó al exguradia civil una dura indirecta que no pasó desapercibida para su mujer, Alicia Peña que explotó en plató contra la hija de Maite Galdeano.

Alicia Peña explota

La tensión no faltaba tanto en la palapa como en las cuartas nominaciones de 'Supervivientes All Stars' y, es que, cuando Sofía Suescun, como líder, nominaba directamente a Jorge Pérez soltaba un "yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho", que no gustaba a su compañero y que también enfadaba a Alicia, su mujer, que así lo dejaba saber en plató.

Jorge Pérez, que le había hecho saber a Sofía que no le había gustado nada que se comiera la tarta de su cumpleaños junto a Abraham García, en vez de elegir una recompensa para todo el grupo, se llevaba un tremendo dardo de su compañera cuando esta le nominaba directamente. "Yo no caigo en ninguna tentación, no te vayas a equivocar", respondía Jorge al escuchar las palabras de Sofía.

Las reacciones a esto no iban a tardar en llegar en la palapa y, es que Marta Peñate saltaba contra Sofía al escuchar esto: "¿Qué tiene que ver una tentación con otra? Esto me parece tan sucio... todo el día sacando el pasado. Hay comentarios que tienen mucha maldad y espero que la gente los vea". Pero Sofía se reafirmaba en sus palabras: "La tentación es la tentación. En la tentación hemos caído muchos, hay que aceptarlo".

En el plató, la tensión no faltaba y, es que, Alicia, la mujer de Jorge le pedía a Kiko Jiménez que "ahora no" dijera nada, pero este no dudaba en defender la postura de Sofía: "Jorge se ha marcado un discurso populista porque le interesaba quedar bien, donde las dan las toman, es lo que hay".

Tras esto, Alicia mostraba su enfado con las palabras de Sofía Suescun hacia su marido: "Esta señorita es un demonio, lo que está haciendo es horrible. Eso no se hace". Que incluso se levantaba del plató para dejar clara su postura ante lo sucedido: "Es muy fuerte lo que ha hecho, es de mala persona".