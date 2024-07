Aunque la aventura acaba de empezar, la tensión ha estallado entre Olga Moreno y Sofía Suescun, que han sacado a relucir su mal rollo en el 'All Stars' protagonizando un durísimo enfrentamiento en el que la novia de Kiko Jiménez, muy amiga de Rocío Carrasco, no ha dudado en tachar a la exmujer de Antonio David Flores de ser "la reina de las víctimas".

Todo ha comenzado cuando Olga ha confesado su sorpresa por la nominación de Abraham, que como líder tenía que desempatar entre ella, la propia Sofía, Marta Peñate o Lola Mencía, y decidía meterla en la lista de nominados definitivos; "No lo entiendo, ha estado todo el tiempo conmigo" aseguraba dolida. Un momento en el que la hija de Maite Galdeano ha saltado como un resorte para defender a su compañero, reprochando a la sevillana que intentase dejar de "traidor" a Abraham: "Entonces, cada vez que nos nomine alguien nos tenemos que sentir así. Una vez más, víctima. No me parece justo que le dejes como malo" le ha recriminado.

Rocío Flores, primogénita de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ha convivido con Olga Moreno 22 años, mas del tiempo que ha permanecido junto a su madre biológica. Además, está "enamorada", como tantas veces ha comentado de su hermana Lola, la hija fruto del matrimonio de su padre con la actual concursante de Supervivientes All stars. Por ello, no es de extrañar que Rocío Flores apoye de manera incondicional a la madre de su hermana en el concurso.

Tanto es así, que ha compartido con todos sus seguidores cómo salvar a Olga Moreno de la nominación que comparte con Adara en Supervivientes.