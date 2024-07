La tarde se ha complicado para los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’. Han comenzado la última cadena con 131.000 euros en juego tras apagar un fuego en la ‘Central de bomberos’, pero han visto como iban encadenando un fallo tras otro y la cosa se complicaba mucho más.

Los concursantes gallegos han llegado a la última palabra con 4.094 euros en juego, pero al ver que la palabra que buscaban comenzaba por FA, terminaba en O y estaba relacionada con balón, se han quedado un poco sorprendidos. No encontraban ninguna opción que relacionara balón con esas letras. Los tres han estado de acuerdo en comprar el eslabón misterioso y jugar solo por 2.047 euros, pero cuando han sabido que la otra palabra a relacionar era paja, ha comenzado a surgir la tensión entre ellos. Bruno ha tenido la sensación de que tenía que ver algo con el refrán que dice “ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el tuyo” y estaba convencido de que la palabra que buscaban era fallo, pero Raúl no lo veía nada claro y ha sentido que se podía referir más a la forma en la que se embala la paja en el campo.