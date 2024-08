Alejandra Rubio está preocupada por un significativo cambio físico que está experimentando durante el embarazo y con el que no está nada conforme. No tiene nada que ver con su barriga ni con el aumento de peso propio de este quinto mes de gestación. Tal y como ha explicado, la hija de Terelu Campos se ha dado cuenta de que su cuerpo está sufriendo un cambio que es "muy propenso en su familia" y con el que no se siente a gusto. Si bien ya ha hablado en otras ocasiones de que lo primero que notó en su cuerpo fue lo mucho que le crecieron los pechos, ahora que está embarazada de cinco meses, Alejandra Rubio está empezando a darse cuenta de otros cambios. Y no está conforme.