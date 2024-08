El debate más esperado de Supervivientes no ha defraudado a los espectadores que han visto el esperado cara a cara entre Marta Peñate, ganadora de la edición especial, y Sofía Suescun. Un enfrentamiento que también ha dejado otros titulares como que Sofía habría sido víctima de una infidelidad. Una noticia que la navarra ha aprovechado para utilizar en contra de Alejandro Nieto.

"Lo de que te ama no sé yo porque los cuatro días que han estado en Honduras los familiares Kiko me ha dicho que ya se sintió demasiado… que Tania empezó a tirarle a caña y tuvo que pararle en seco porque ella se estaba equivocando", señaló Suescun, que no quería saber nada del que había sido su compañero en Supervivientes.