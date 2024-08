La Unión Europea reevalúa constantemente los aditivos y los alimentos, por eso las patatas de jamón tal y como las conocemos tienen los días contados. No se prohíben, sólo hay que dar con una receta que no incluya el aditivo que da el sabor ahumado. Europa da un margen de dos años para que los productores dejen de utilizar ese ingrediente. No tardarán en encontrar un sabor parecido. Lo que no cambia es la normativa para así poder comer productos lo más sanos posibles y libres de contaminantes.