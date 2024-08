Tremendo varapalo para Alejandro Nieto. El concursante ha sufrido un robo que le ha dejado en shock y del que parece que no se ha recuperado. Nieto se encontraba pasando un día en familia junto a su novia y su hijo en el Aquopolis cuando se vieron sorprendidos al llegar a su coche. "La verdad que el día que creía que iba a ser maravilloso al final se ha convertido en un infierno. Me han partido el coche", revelaba Nieto. Y es que el concursante estaba haciendo un viaje por Madrid junto a su familia y llevaban el equipaje encima, así que los daños han sido mayores: "Se han llevado todas las cosas, la maleta de mi hijo, la de Tania, la mía. Me han dejado sin calzoncillos básicamente. Tenía mi oro, mis gafas... A mi hijo le han robado la ropa suya, la Nintendo, a Tania le han robado bolsos... de todo. Me han jodido un poco bastante".