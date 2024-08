Marta Peñate, ganadora de 'Supervivientes All Stars', lanza un mensaje a Alejandro Nieto, finalista del reality tras el mal trago que ha vivido. La canaria y el modelo han mantenido una relación algo complicada dentro de 'Supervivientes: All Stars'. El gaditano, que intentó en todo momento no alinearse con ninguno de los dos bandos en los que se dividió la isla, el de Sofía Suescun y el de la ganadora tuvo que hacer verdaderos equilibrios para reforzar una amistad que ha perdurado hasta después del programa como demuestra el mensaje que Marta ha compartido en sus redes tras el incidente sufrido por su amigo tras volver a España.