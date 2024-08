Apenas cinco días ha estado Carmen Lomana en "su" Celoriu, donde tiene su segunda residencia y a donde suele acudir cada verano para recargar pilas. Acudió, como siempre que puede, a celebrar las fiestas locales del Carmen, y regresó a Madrid, donde nada más llegar tuvo lío: la han acusado de "gordofobia" a cuenta de un comentario relacionado con el anuncio de hamburguesas televisivo que protagoniza.

Carmen Lomana ha vivido este verano "emocionada" la fiesta del Carmen en Celoriu. "Esta es mi fiesta. Me gustaría haberme vestido de llanisca, pero vine solo unos días y no me dio tiempo. Recuerdo cuando hace muchos años nos vestíamos mi hermana y yo... Estoy encantada", comentaba a LA NUEVA ESPAÑA el pasado fin de semana.

La empresaria y colaboradora televisiva, natural de León, pero veraneante en Celoriu desde la infancia, ha tenido en esta ocasión una estancia en Asturias tranquila, pese a que han sido decenas las personas que la han abordado para sacarse fotos con ella y saludarla. Y "la Lomana" no se negó a ninguna petición: siempre con una sonrisa, se fotografió y charló con todos los que la requirieron. Hasta este martes, cuando un taxista local, Salva Cué, la llevaba hasta Torrelavega, donde tomaba un tren a la capital de España.