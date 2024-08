Suso Álvarez ha defendido en 'Vamos a ver' a su expareja, Sofía Suescun, tras las críticas que recibió la navarra en su paso por 'Supervivientes All Stars'. El que fue concursante de ‘GH 16’ junto a Sofía Suescun y Marta Peñate, ya tomó parte en la batalla en su primer programa.

No dudó en defener a la canaria: "Yo he visto a una Sofía muy templada y muy calmada y a una Marta 100% real, 100%. Que he escuchado por ahí decir que era una Marta teatralizada, que era muy exagerada. Yo puedo decir que llevo muchos años trabajando con Marta y ella es así, para bien y para mal".