Las traiciones siempre llegan de las personas que más quieres. Un refrán que parece estar experimentando Isabel Pantoja después de las últimas informaciones que han salido. En el programa 'Vamos a ver' señalaron que La Tonadillera no estaría muy contenta con una persona de su círculo cercano. "Se va a llevar un disgusto", anunciaba Kike Calleja antes de desvelar el nombre y los motivos.

"Yo considero que es una traición que no se espera y que no le va a sentar nada bien ni a Isabel Pantoja ni a nadie de su familia", añadía el colaborador antes de dar paso a la persona que ha traicionado a la artista: su sobrina Anabel Pantoja. "A mi me consta que se intentó mantener en secreto y entiendo que va a sentar mal".

"Me consta que Isabel desconoce esta información. Puede que le siente mal. El pasado martes hubo una cena de cinco personas en Córdoba. En esa cena estaba Mariló, dos personas que se parecen a ella, que debían ser familia, y estaban en un tono distendido y llama la atención que la persona que estaba allí es Anabel Pantoja con su novio David", explicaba finalmente Calleja.