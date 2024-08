Según Belén todas sus sospechas se centraban en una persona que acudió a su casa para realizar algunos trabajos.

"De esto hace ya 13 o 14 años. Se llevaron todo, pero lo que más me dolió es que se llevaran joyas que me había regalado mi abuela. Se llevaron dinero y la caja fuerte me la tiraron por las escaleras", contaba Belén muy seria.

La madrileña también ha relatado que “se llevaron su ropa interior”, algo que le molesto y sorprendió. "Se llevaron gafas, me destrozaron la casa. Mi madre y mi hermano tuvieron que venir de Benidorm porque les llamó la policía" ha explicado la colaboradora.