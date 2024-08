Ayer, en "De Viernes", el momento más caliente llegó cuando entró en escena Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun. Ángela Portero le recordó que “Sofía conoce cómo funciona la televisión y, obviamente, que un tonteo con cualquier concursante va a generar videos”, a raíz de hablar de la polémica por losa cercamientos de Sofía a Logan o a Bosco durante el reality. Kiko Jiménez respondía a la colaboradora con duras palabras: “Pero que a ella no le hace falta, Ángela, a ver si te enteras”.

Fue ahí donde saltó la colaboradora de De Viernes: "¡A mí háblame con un poquito de respeto!”. “Angela, escúchame”, repetía el novio de Sofía Suescun. “Pero háblame con respeto, que yo de momento no te he hablado faltando al respeto. No me digas que no me entero, porque me entero perfectamente”, replicaba Ángela Portero. Momento en el cual, Kiko Jiménez trataba de matizar sus palabras para enfriar el calentón del momento tan tenso vivido en el plató de Telecinco: “Hay cosas de las que no te enteras o a lo mejor es que no has prestado atención al concurso”.