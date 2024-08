Desde que saliera a la luz la relación que Makoke mantiene con Gonzalo, poco hemos podido saber de su pareja. Han mantenido un noviazgo muy discreto, pero ya han celebrado su primer aniversario juntos. Superados los primeros meses de relación, la pareja decide dar un paso al frente y presentarse como novios oficiales ante los espectadores a través de una reveladora entrevista en '¡De viernes!' donde nos han contado cómo es su día a día. "Ha sido un año súper intenso. Hemos hecho muchísimas cosas, muchísimos planes. El resumen es que ha sido un año increíble", desvela Makoke al inicio de su entrevista conjunta. Por su parte, Gonzalo reconoce que "conocer a Makoke me ha cambiado la vida, es el año más bonito de mi vida. No hemos parado de viajar, pero además valoro las cosas mundanas que hemos hecho". Entre esas actividades cotidianas destacan las rutas al aire libre que la pareja disfruta cada vez que tiene ocasión aunque hoy la ex de Kiko Matamoros la ha liado en redes tras confundir Málaga y Cádiz. "Estamos en la sierra de Grazalema de Málaga para hacer una ruta en bici de casi cuatro horas", explica al inicio del vídeo. "Grazalema esta en la sierra de Cádiz el punto más alto de la sierra de Cádiz!! Asín que aprieta el culo y pedalea y al césar lo que es del césar cariñiiiii", le responde uno de sus seguidores. Un comentario al que se suman otros que con más o menos sentido del humor puntualizan sus palabras: "De Málaga tú".