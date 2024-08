¿Tiene género la ropa?. En el programa "Fiesta" ha querido romper estereotipos y ha mostrado una imagen inédita de Kiko Jiménez. El finalista de "Supervivientes" acudió al programa luciendo un "crop top" blanco y pintando las uñas a su compañero Alejandro Albalá. "Yo no sé de quién ha sido la idea de ponerme a mí estas cositas, porque madre de dios", explicó Albalá. "Vuelven a ser machos", dijo Omar Suárez una vez Albalá y Jimenez se deshicieron de las uñas y el crop top, pese a que habían prometido llevarlos todo el programa. "Me ha llamado mi abuela y me ha dicho: 'Por favor, que se acaba de levantar tu abuelo de la siesta'. Y me he cambiado", ha sido la excusa de la pareja de Sofía Suescun para no seguir llevando puesta la polémica prenda. La imagen sin embargo ha sido muy comentada en redes sociales con frases como "Hortera de bolera" y un antiguo reportero de TeleCinco destapó la oleada de odio que recibió tras lucir una prenda similar en una de sus conexiones en directo.