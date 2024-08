Cristina Tárrega soltó unas palabras que muchos han considerado una 'burla' al programa 'Sálvame', en el que colaboró muchos años: "Yo quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Yo sé que has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos. Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla, no tienes que fingir y tienes que ser tú, cariño".