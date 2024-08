Hace unas semanas Omar compartía la feliz noticia de que se sumergía en una nueva competición tras su regreso al windsurf: "Vuelvo a estar ilusionado y motivado con el deporte que tanto he amado y me ha dado muchas alegrías y paz. Después de este evento en Tenerife, siento que aún me falta por dar, aprender y disfrutar de este maravilloso deporte, ya sea en competición o por libre. Es mi sitio, mi ambiente y mi gente. Seguiré trabajando como hasta ahora, en las redes, publicidad y si hay alguna oportunidad en la tele, pero algo tengo claro, esta es mi pasión y hasta que el cuerpo me lo permita aquí estaré, dándolo todo y disfrutando cada instante", anunciaba.

Ahora, tras una frenética semana, el propio Omar ha desvelado que no se encuentra bien: "después de llegar a casa y dormir 6 horas por estar reventado de toda la semana en la competición, he caído un poco malo, con catarro y flema", comienza explicando, "espero recuperarme rápido para comenzar la semana con la rutina y trabajo". Además, ha querido explicar su problema de salud que tanto se han preguntado. "¿Recuerdan que siempre me preguntan por qué tengo los ojos rojos? La causa es que tengo Pterigión", desvela.