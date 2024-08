Zape se ha posicionado sin duda a favor de su padre y ha sido tremendamente contundente para dirigirse a su madre en una entrevista realizada por Javi Oliveira. "Ten un poquito de personalidad y deja de escuchar cosas que no tienen nada que ver, deja de escuchar a tu pareja, deja de escuchar a tus amigos, ellos no estaban allí cuando todos estábamos en la mierda, estábamos nosotros y mi padre. Tus amigos y todos se fueron como cobardes y nosotros y mi padre estábamos comiendo mierda contigo", ha expresado dirigiéndose a su progenitora.

El culebrón aún no vislumbra final y todo hace indicar que Yuyee, influenciada por su nuevo entorno, no va a dar su brazo a torcer y Frank Cuesta seguirá viendo torpedeada su conocida labor altruista a favor de las especies que más sufren las malas acciones del hombre.