Todo comenzó cuando la pequeña Gia, de apenas seis meses, dejó de hacer lo que más le gustaba: comer. Violeta, quien ha presumido desde el nacimiento de su bebé del buen apetito de la niña, se alarmó cuando de un día para otro, la pequeña rechazó su biberón. "Ella no perdona un bibi, y ayer no quiso comer casi nada en todo el día. Hoy igual. Hacía cositas con la lengua y movimientos raros, además de que le salió un sarpullido en la piel, me estaba asustando mucho", confesaba la influencer en sus redes sociales.