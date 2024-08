Ángel Cristo Jr. ha reaparecido en redes después de tiempo. El hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo ha utilizado su perfil de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores para descifrar un mensaje oculto en una fotografía que podría ser su padre.

Su última publicación era de hace una semana, donde presumía su historia de amor con Ana Herminia, a la que dio el “sí quiero” en Honduras, pero después no se supo nada de él.

Mensaje oculto

“Una vez más necesito vuestra ayuda. Esta foto que veía aquí, de mi padre, cuando trabajaba con los leones, estaba en el despacho de mi casa de Bohadilla, donde vivía en los años 90. Aunque parezca increíble, estaba en la pared del despacho, junto con otras fotos de artistas y del mundo del espectáculo”, así lo ha explicado Ángel en las redes. “Me ha llamado mucho la atención lo que he encontrado detrás de esta foto. He encontrado unas palabras escritas y no consigo entender o descifrar lo que quieren decir, y es aquí donde os pido ayuda. Si alguno sabe lo que significa, me gustaría por favor que os pusierais en contacto conmigo”.

Ángel ha estado recibiendo muchas respuestas y, algunas de ellas, dicen que podría tratarse de las indicaciones del tipo de marco en el que esta fotografía ha sido enmarcada.