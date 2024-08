Maite Galdeano llega tarde al médice intenta, sin éxito, hacer autostop en la carretera por si alguien le lleva. "No para nadie", explica desesperada mientras camina por el arcén. Y para quien piense que puede correr peligro, la colaboradora de Telecinco avisa que está tan protegida por presencias angelicales. "A esa persona que pudiera ir con intención de hacerme daño le cambiaría el pensamiento en cuestión de segundos. Me ha pasado", recalc. Las imágenes de la madre de Sofía Suescun han incendiado las redes y muchos seguidores de la colaboradora han recordado que su acción además de "ilegal" es muy peligrosa. Finalmente la colaboradora mostró los resultados de la cura que le hicieron en el el médico. "Me han puesto la antitetánica para los próximos diez años", comenta en su última historia.