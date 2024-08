Kiko, que ha acudido a plató para responder y reaccionar a las palabras, ha admitido: "Yo estoy mal, pero la que más me preocupa es Sofía". "No he echado a nadie de casa. Tengo mi casa y no vivo con Sofía. Siempre he respetado la relación entre madre e hija Ella tiene un brote de celos y no quiere a nadie que se acerque a su hija. En ese brote dice barbaridades que duelen porque yo también tengo madre", ha añadido, expresando que él no tiene culpa de la huida de su madre de casa.

Él está preocupado por Sofía: "Es muy duro, sobre todo para Sofía es durísimo, es su madre. Que hable de ella en esos términos... Es muy injusto que una madre públicamente en unos stories de una red social hable así. Es un tema entre madre e hija, ni pincho ni corto. No estaba presente. Recibí una llamada de Sofía con un ataque de ansiedad".