Antonio David Flores fue visto por última vez en los platós de Telecinco en el año 2021 después de que las acusaciones de Rocío Carrasco salieron a la luz con su documental. Y es que la cadena tomó la decisión de despedirle fulminantemente (y de paso a Marta Riesco, quien por aquel momento era su pareja), y desde entonces no ha vuelto a pisar un plató de la cadena para la que estuvo trabajando durante años.

Los ecos del infierno que Rocío Carrasco vivió siguen sonando tres años después en el mundo mediático y a día de hoy sigue dando de qué hablar. Aquel documental levantó asperezas entre un sector de la televisión, aunque también generó un gran movimiento a favor del relato de la víctima que, en lo que respecta a Antonio David, acusó de maltrato físico y psicológico.

En las últimas horas, otra familia de lo más mediática ha sacudido el panorama. Se trata de Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, que estalló contra Kiko Jiménez a través de sus historias de Instagram con acusaciones graves. Todo empezó después de que Suescun tomara la decisión de echar a su madre de casa hace unas semanas, algo que produjo una reacción de su madre que tuvo como consecuencia el espaldarazo de su hija y las acusaciones de vuelta de su yerno.

Y es que la historia de Antonio David y Rocío Carrasco ha vuelto a resonar con fuerza con las palabras de Galdeano, que hizo referencia directa al excolaborador. Las colaboradora de 'TardeAR' Carolina Ferre analizaba las palabras con cautela y se percataba de un pequeño detalle: "Está acusando a Kiko Jiménez de maltratador, ¿no? Es que ha dicho ‘eres como el ser’, refiriéndose a Antonio David claramente. Son cosas muy graves".

Recordemos que Maite Galdeano acusó a Kiko de ser el responsable de meterle a Sofía la idea de echarla de casa y que no se lo tomó nada bien, diciendo que había sido "inducida por el ser que tiene al lado. "Kiko está manipulando a mi hija, la está separando de su círculo familiar. Lleva cinco años haciéndola llorar. Mi hija está destrozada y anulada, pero tampoco se deja ayudar por mí. Esto que me habéis hecho no os lo voy a perdonar nunca. Te estrellarás Sofía, pero yo ya no voy a estar"