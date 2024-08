La influencer Marta Pombo ha dejado preocupados a sus seguidores en las redes sociales tras una de sus últimas publicaciones en la que asegura que "estoy con unas ganas de llorar".

En la publicación aparece Marta Pombo con su hija en los brazos en una playa y comenta, con letra grande: "Hoy estoy con unas ganas de llorar... vivan mis hormonas". La influencer también explica en su publicación que "esoy agotada, como es lógico y normal... Pero me da una tristeza enorme no tener energía suficiente para dedicarle a Matilda todo el tiempo que me gustaría... Ir más a la playa con ella, jugar, enseñarle mil cosas! No tengo energía física, porque ella no para, está en un momento precioso, descubriendo mogollón de cosas, a tope de energía y yo NO! Y me siento fatal, culpable... Cada vez que le dedico tiempo de calidad acabo con muchas contracciones y dolor en espalda y pubis".

Embarazo

La influencer se encuentra actualmente en la última fase de su embarazo y cuenta su día a día en las redes sociales.