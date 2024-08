Elena Tablada afirma que no se siente arrepentida de su decisión de no participar en la segunda fase del certamen de Miss Mundo, ya que tiene prioridades en su vida y esas prioridades son sus hijas. Explica que tendría que estar mucho tiempo alejada de ellas y que no hay otra alternativa. Tablada menciona que, de haber participado, habría estado más de quince días separada de sus pequeñas: "El 30 tenía que estar allí y el 1 llegaban mis hijas de vacaciones conmigo, así que no era posible.