Pocas semanas después de que finalizase el reality de 'Supervivientes All Stars', se ha podido ver el primer reencuentro entre varios concursantes del programa, que han organizado una quedada durante sus vacaciones. Los tres lo han compartido en Instagram, mostrando la buena relación que mantienen después del reality.

Los ex concursantes que mantienen una buena relación

Jorge Pérez se encuentra de vacaciones en las playas de Cádiz junto con su esposa, Alicia Peña, y sus cuatro hijos, disfrutando de unas vacaciones en familia. Sin embargo, no se encuentran solos, ya que otros dos ex concursantes han acompañado a la familia.

Alejandro Nieto, junto con su pareja, Tania Medina, también se han apuntado a la quedada. Además, Olga Moreno ha hecho lo propio junto con Agustín Etienne, su pareja desde hace años.

En sus historias de sus perfiles personales de Instagram, los tres han compartido los diferentes planes que han llevado a cabo, y en los que se les ve felices, unidos y con una gran relación de amistad. Han subido vídeos comiendo en un chiringuito de la playa, brindando...

Sin embargo, también han tenido tiempo para simular una prueba de 'Supervivientes All Stars' para pasar un buen rato y compartir unas risas. Los tres ex concursantes se colocaban tumbados boca arriba y con las piernas levantadas, tal y como sucede en una de las pruebas del reality. "Honduras no, que esto sí que es un paraíso", comentaba Jorge Pérez entre risas.

La buena relación entre Olga Moreno y Jorge Pérez

Aunque para muchos pueda parecer que está buena relación es simplemente amistad por el programa que compartieron, lo cierto es que hay una razón de negocio detrás de esta bonita amistad que tienen Olga Moreno y Jorge Pérez.

Y es que Agustín Etienne, novio de Olga Moreno, es representante de su pareja, pero también de Jorge Pérez, por lo que no resulta extraño que los tres mantengan una buena y cercana relación y se dejen ver en público de esta manera.