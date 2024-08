A pesar de que la relación con su padre sea buena en la actualidad, lo cierto es que han tenido sus más y sus menos en público y en privado. Sin embargo, parece que ambos ahora se mantienen más cercanos. Eso no quita que hay cosas en las que Diego no quiere parecerse para nada a su padre, y una de ellas es en el aspecto físico. Y es que es bien sabido que Kiko Matamoros no destaca precisamente por tener una melena llamativa.