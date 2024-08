Cada vez más cómodo en su faceta de colaborador televisivo, Gustavo Guillermo se ha vuelto a sentar en el plató del programa 'Fiesta' para responder a Carmen Borrego después de que la hija de María Teresa Campos le pidiese que "no enguarrase" su vida familiar hablando de su distanciamiento con su hijo José María Almoguera. Rotundo, el que fuera chófer de la inolvidable colaboradora ha confesado que está "muy dolido" con las hermanas y ha asegurado que aunque "Carmen dice que no dice cosas sobre mí, tengo amigos que me dicen que a la espalda dice cosas sobre mí".