Una reciente sentencia del Tribunal Supremo señala que los jubilados de la banca que hicieron las mencionadas aportaciones a las mutualidades entre 1967 y 1978 sólo deben tributar en el IRPF por el 75% de la pensión, y no el 100%, para evitar así una doble imposición. Por lo tanto, quienes realizaran la declaración por el total tienen derecho a que, en los cuatro últimos ejercicios fiscales –de 2018 a 2021, ambos inclusive–, la Agencia Tributaria les devuelva el 25% por el que no debieron tributar. Una devolución que oscila entre los 3.000 y 4.000 euros por reclamante. Para solicitar esta devolución, los contribuyentes solo deben acceder al portal oficial de la Agencia Tributaria en Internet, identíficándose previamente con la Clave Pin, el certificado digital o el DNI electrónico o el número que figura en la casilla 505 de la Renta del año anterio. Sin embargo, el proceso burocrático no es sencillo. "La mayor parte de la gente que está reclamando es muy mayor y tiene dificultades para manejarse en internet, y para obtener la vida laboral la Administración dispone de un teléfono que no es muy eficaz", indica Manuel Francisco Menéndez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Asturias.