Belén Esteban ha sido la última persona de la televisión en denunciar un intento de estafa con el que buscaban sustraerle datos importantes con los que robarle. La colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' se encuentra de vacaciones ultimando de cara a la nueva temporada del programa de TEN que arrancará en septiembre. No obstante, parece que las vacaciones de la madrileña se han interrumpido de golpe.

Con una foto en sus redes sociales y un mensaje rotundo, Esteban ha querido denunciar el engaño en el que casi se convierte en víctima. "Este número de teléfono que lo bloqueen o que no lo cojan. Son estafadores y quieren engañar a la gente. Yo no he caído, por eso estoy avisando. Bloquead este número. Sinvergüenzas", se quejaba la colaboradora mientras publicaba una foto con el número al que le habían llamado.

Con esto Esteban se une a la lista de colaboradoras televisivas que han intentado estafar o, directamente, han caido en el engaño. Recientemente una colaboradora de TardeAR señalaba que le habían sustraido una gran cantidad de dinero haciendose pasar por su banco.