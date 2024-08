Aquellas amas de casa que hayan asumido en exclusiva el cuidado del hogar y la familia y que, por tanto, nunca han cotizado a la Seguridad Social o bien no han alcanzado ese mínimo de 15 años, pueden recurrir a una pensión no contributiva. Este tipo de prestaciones económicas se reconocen a personas que carecen de recursos suficientes para su subsistencia, aunque no hayan cotizado nunca o no la hayan hecho el tiempo suficiente para generar derecho a una pensión contributiva.

Cómo cobrar una prestación no contributiva La carencia de ingresos suficientes será, por tanto, el primer requisito que debe cumplir una ama de casa para poder solicitar una prestación no contributiva de jubilación. Se encontrará en esta situación si sus ingresos en 2024 son inferiores a 7.250,60 euros anuales (unos 517 euros mensuales). En el caso de que la persona solicitante de la prestación no contributiva conviva con familiares, habrá que contabilizar las rentas de los demás miembros de la unidad de convivencia y no superar los umbrales que para cada caso fija la normativa.