Marta Peñate es una de las grandes revelaciones de los últimos meses. La exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' fue la primera ganadora de 'Supervivientes All Stars' un programa que juntó a ilustres participantes de ediciones anteriores. La canaria ahora, afronta las vacaciones junto a su pareja, Tony Spina, con el que está buscando montar una familia pese a los problemas de salud que le evitan ser madre.

Sin embargo, en las últimas horas ha salido un excompañero de reality a declarar su amor por Peñate. Manuel, exconcursante en otra edición distinta de 'La Isla de las Tentaciones', ha declarado recientemente que la canaria era su amor platónico. "En 'La Última Tentación' tuve un rollete con Andrea, pero a mí la que me gustaba era Marta. Lo que pasa que ella ya estaba con el italiano (Tony Spina) y no se pudo dar del todo, pero me hubiera encantado".