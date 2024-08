Si hay una persona activa en sus redes sociales, esa es Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera, que se encuentra en la recta final de su embarazo, ha aprovechado sus redes sociales para hacer una denuncia: "No nos cogen el teléfono".

Y es que, como explica en una story que ha colgado en su perfil oficial de la red social de Instagram, está luchando con la compañía de aguas para hacer una instalación en su casa, pero no hay manera. "Estamos en llamada en espera como hace tres o cuatro días", cuenta, señalando que "no sé si hemos dado con gente que a lo mejor está de vacaciones o que no le apetece".

Denuncia

Anabel explica que "no estamos pidiendo nada raro, pero no nos cogen el teléfono".