Carbajo ha compartido varios datos sobre Victoria, su futura hija que está a punto de llegar. "Ya me han hecho la última analítica, la bebé está perfecta", comenzaba diciendo, visiblemente emocionada y en el coche después de la revisión.

Además, explicaba: "Va a pesar tres kilos y 200 gramos aproximado, viene muy grande". "Me he puesto muy nerviosa porque me ha dicho que seguramente para finales de la semana que viene ya está aquí Victoria y ya sabéis cómo soy", añadía. También ha confesado que los nervios van incrementando poco a poco: "Me han entrado ganas de llorar, la semana que viene tengo cita para monitores... pero nada estoy muy nerviosa qué barbaridad, en nada está aquí".