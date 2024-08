Una de las ganadoras de Supervivientes ha sido atacada cuando conducía con su coche. Así lo ha contado ella misma en sus redes sociales: "Inútil, asquerosa".

Estamos hablando de Marta Peñate, flamante ganadora de la edición All Stars de Supervivientes, quien ha hecho un vídeo que ha publicado como story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde habla sobre el ataque sufrido.

"No sabéis lo que me acaba de pasar ¿He tenido que parar un momento en un sitio mal aparcado, entre comillas, porque se me había ido el GPS y no sabía dónde tenía que ir para mi casa", cuenta. En ese momento, un señor le ha escupido en la luna del coche y le ha dicho "aparca bien, inútil, asquerosa".

"Flipando"

Una situación que, tal y como señaló, le ha hecho estar "flipando con la gente. O sea, de verdad sois unos amargados. Ese tipo de gente que no salga de casa le deberían de tener prohibido salir de casa".