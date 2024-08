Sin duda una de las colaboradoras más activas en las redes sociales es Alba Carrilo. Sin embargo, parece haberlas abanadonado y, tras este silencio, ha decidido explicar el por qué de su decisión: "Voy a hacer este mini duelo".

Y es que, según explicó, está desaparecida porque estoy terminando mis vacaciones. Estoy muy conectada con la naturaleza, me viene fenomenal, o sea, me da la vida estar en el río, con los árboles, con lana, con los animales..."

Depresión

Pero no solo eso, Alba Carrillo explica que "este año voy a tener depresión grande por la vuelta a Madrid", señalando que no es por la vuelta al trabajo o la rutina, sino por "la ciudad, el humo de los coches, la agresividad. Es todos los días y es horrible el estrés que te genera cuando se está muy muy tranquilo. De repente vuelves y te das cuenta de la poca calidad de vida que tenemos en la ciudad. Es altamente estresante. Pero bueno, voy a hacer este mini duelo y me pondré con las ganas".