Aunque era muy prolífica en sus redes sociales, un problema de salud ha hecho que una de las participantes de los Gipsy Kings, el docureality de Cuatro, abandone las redes sociales, lo que ha hecho que sus seguidores se preocupen: "Al final el cuerpo te dice para".

Estamos hablando de Noemí Salazar, quien ha hecho un comunicado a través de sus redes sociales donde habla sobre su problema de salud. "Estoy por aquí un poco desaparecida porque desde el otro día que os dije que me encontraba mal estoy con 38 y medio de fiebre, me encuentro como un trapo y me duele muchísimo la garganta".

También cuenta Noemí que "creo que es por el ritmo que he llevado este verano y al final el cuerpo te dice para".