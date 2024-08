El conflicto en la familia Suescun parece no tener final. Anoche le tocó el turno a Maite Galdeano después, que aterrizó en el plató de '¡De Viernes!' para hablar sobre su versión de los hechos en el conflicto con Kiko Jiménez. En un ambiente bastante sosegado para la actitud previa de Maite, la concursante de Gran Hermano ha expuesto su verdad, eso sí, sin dejar de disculparse por su comportamiento de manera pública.

Sin embargo, durante esta intervención tampoco han faltado las menciones a terceros como Cristian Suescun, su hijo mayor, que se vio directamente inmerso en el conflicto después de los mensajes que su madre le mandaba para conseguir separar a Sofía y a Kiko. Y es que el hermano de la concursante de Supervivientes también es una habitual en la casa que hasta el momento era un punto de encuentro para la familia.

En esta ocasión, durante el relato de los hechos, Maite no ha podido dejarle fuera y, de paso, hablar de su situación económica. Todo empezó hablando del comportamiento de Kiko con su hija: "Yo veo cosas, no son graves pero...". Cuando los colaboradores de Telecinco le pidieron explicaciones, Galdeano tiró de anecdotario: "Por ejemplo, si hacemos una fideua los fines de semana y él trae cuatro alas de pollo, y baja Cristian y se enfada. Él, que es muy corto de dinero, que no tiene ni para él, el pobre, tiene que bajar al pueblo a comprar un pollo y medio".