La ganadora del 'All Stars' nos ha contado que continúa su lucha para cumplir su sueño de convertirse en madre y será ahora en septiembre cuando retome "el proceso de maternidad". "No quiero contar mucho, hay gente mala que me gafa, me callaré. Pero de entrada sí que es verdad que tengo mucha ilusión, si sale ojalá que sea a la segunda, o si no a la tercera o a la cuarta, no me voy a rendir" confiesa.