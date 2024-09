Una noticia que llega meses después de que la influencer confesara su intención de alejarse paulatinamente de la televisión para centrarse en su trabajo en las redes sociales. A la que también le ha pillado desprevenida esta noticia ha sido a su madre, y es que Terelu se ha enterado a través de la prensa de las buenas nuevas de su hija.

Terelu respondía que había comido con su hija un rato antes de que la prensa la parara, pero que aún así no tenía ni idea: "En una conversación me había dicho algo, pero no me lo había comentado". Más allá del trabajo, Alejandra Rubio ha sido junto a su novio Carlo Constanzia uno de los nombres más comentados en el plano mediático, primero por la bomba de su relación y después por el embarazo.