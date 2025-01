La ruleta de la suerte es uno de los programas más clásicos de la televisión y que, a día de hoy, todavía sigue en emisión y sumando grandes cifras de audiencia. Líder en los mediodías, Jorge Fernández y Laura Moure capitanean el equipo del concurso que va camino de hacer dos décadas emitiéndose en Antena 3 y de forma ininterrumpida.

Otra de las claves de su éxito, además de su formato atractivo, es el humor y la música. La banda de la ruleta es un complemento que no puede faltar en el programa y se ha convertido en un atractivo más. Joaquín Padilla, excantante de Iguana Tango, es quién dirige el tema musical desde hace más de una década y, recientemente, ha querido compartir con los seguidores del concurso un regalo.

En su cuenta de Instagram, el cantante publicó una serie de fotografías en las que se le veía disfrazado y vestido de diferentes formas, dependiendo del especial del programa que se emitía. Un recopilatorio de doce años que recorre gran parte de la historia de La ruleta.

"El otro día hacía limpieza en un disco duro y me encontré con un montón de fotos de los últimos 12 años en La ruleta de la suerte (¡12 años!) y no he podido dejar de compartirlas… ¡Madre mía la cantidad de momentos únicos que hemos vivido! Seguro que algunos no os acordáis. Nos hemos disfrazado, nos hemos reído, nos hemos emocionado… menuda travesía. Y lo que nos queda!!! si os gusta, tengo muchas más. Y vosotros, los que nos veis todos los días, os acordáis de estos momentos?", señalaba el cantante, que estaba irreconocible en muchas del las imágenes.

¿Nuevo cantante?

La ruleta de la suerte es más que un concurso de la televisión. Con Jorge Fernández a los mandos lleva casi dos décadas en horario de mediodía entre semana mandando en los índices de audiencia. Además de ser un concurso bastante entretenido y simple de entender al espectador, también cuenta con momentos de humor y musicales.

Precisamente, en uno de los últimos programas, el presentador quiso hacer gala de sus conocimientos musicales, ante la confesión de Guille, un concursante que se declaró fan absoluto del reggaetón. Pese a que es un estilo de música más que asentado en nuestro país, llegando a ser de los más escuchados, todavía hay algún que otro prejuicio y es que entre los mayores de 50 años no ha terminado de enganchar del todo.

Jorge Fernández, al escuchar que Guille era fan de este ritmo caribeño, quiso dejar claros sus dotes. "Eso es lo de brr, bebesita", imitó el presentador, desatando las risas del público y robándole el protagonismo en el momento musical a su compañero, Joaquín Padilla. "¿Cómo se puede venir aquí y decirme a la cara que te gusta el reggaetón? ¡Tienes dos narices!", aseguró el presentador, un fiel seguidor del rock.