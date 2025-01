En el ya pasado 2024 se cumplían 18 años de la emisión del último capítulo de "Aquí no hay quien viva", aquella inesperada invasión de termitas que terminó con la historia del edificio de la calle Desengaño 21 y que propició el nacimiento de "La que se avecina", su sucesora espiritual.

Fue una serie que tuvo un éxito indiscutible y que abordaba todo tipo e temáticas con humor y naturalidad. "Es una serie muy moderna. Fue la primera que trató el tema de la homosexualidad de la forma más natural, que es como debe afrontarse", contaba la actriz María Adánez el pasado verano en Gijón.

Ahora que ya estamos en 2025, las redes sociales han recordado y viralizado un momentazo de la serie que protagonizaron Josñe Luis Gil, el inolvidable Juan Cuesta con su hijo Josemi, interpretado por Eduardo García. Es el caso de lo que pasó durante el capítulo 30 de la tercera temporada, que se tituló 'Érase una boda' y en el cual el personaje interpretado por Eduardo 'Dudu' García, Josemi, quedaba castigado por su comportamiento. Su padre, Juan Cuesta, interpretado por José Luis Gil, ya cansado de las numerosas trastadas del adolescente le imponía un castigo que debía terminar en 2025, por lo que estamos a punto de llegar a la fecha en la que Josemi volverá a estar libre de sanción.

Edu García se dio a conocer por su participación en 'Aquí no hay quien viva', la exitosa serie que emitió Antena 3 entre 2003 y 2006. Más adelante también trabajó en 'La que se avecina', pero finalmente decidió abandonar el mundo de la interpretación para centrarse en su carrera musical. En una entrevista para el podcast 'Club 113' de Werlyb, Goorgo y Nil Ojeda, ha hablado sobre su paso por la pequeña pantalla.

El joven, también conocido como Dudu, quiso dejar claro que recuerda "con mucho cariño" su etapa en televisión, aunque con un importante matiz: "Por algunas cosas no la recuerdo con tanto cariño, porque fueron un poco prematuras".

Edu apuntó que por aquel entonces tenía 12 años, edad con la que interpretaba a Josemi en la mítica comedia de Antena 3: "Considero que a un niño de 12 años tampoco hay que ponerle una venda en los ojos, pero es una edad de hacer cosas de niño de 12 años. A lo mejor hay cosas que no debería haber visto".

"Yo era un niño parado. Llegaba a mi casa y le decía a mi padre: 'Oye, he visto esto o he visto lo otro'. Mi padre no me engañaba, me decía: 'Por aquí bien, por aquí mal'. Siempre me ha aconsejado muy bien", reveló durante la entrevista: "Son cosas que a lo mejor me vinieron antes de tiempo".

Además, también habló sobre el motivo por el que acabó trabajando ante las cámaras: "Se me presentó, no es que yo dijera que quisiera ser actor". "Mis padres trabajaban en comercio y yo tenía que hacer una actividad extraescolar sí o sí. Había cancha de baloncesto pero no había baloncesto... Así que me apunté a teatro", explicó.