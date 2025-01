En la década de 2010 surgió un personaje televisivo que llegaba a comerse el mundo de los realities y del corazón. Un joven valenciano que como tronista de Mujeres y Hombre y Viceversa abrió el camino para muchas figuras televisivas que después dieron el salto a más programas. En ese ecosistema de Mediaset, Rafa Mora se supo mover, llegando a ser uno de los colaboradores principales de Sálvame.

Con la cancelación del programa en verano de 2023, el valenciano dejó por completo la televisión para centrarse en otros proyectos. El dinero que había ganado en la televisión quiso invertirlo. "Claro que me he planteado varias veces si esa vida merece la pena, pero luego ves cómo los tuyos viven mejor de como vivían antes, ves que te permites tener una buena calidad de vida, que con 40 años ahora puedo disfrutar de familia y amigos, a día de hoy estoy disfrutando del éxito... ¿Merece la pena?".

"A veces me lo he planteado, no ves a tu familia, estás cansado por tantas horas, la noche, ves que tienes muchos colegas de paso, necesitas cerca a los tuyos… Pero también sabes que eso no es eterno, algún día terminará y hay que aprovechar", aseguró en una reciente entrevista a Lecturas en la que hablaba de su paso por la televisión y las ventajas e inconvenientes que tiene.

"Poder dejar dinero a los tuyos, o irte con tu familia de vacaciones a Ibiza varios veranos, que no es barato... He hecho cosas que dices 'esto sin esto no podría haber sido'. A mi hermana por su cumpleaños le regalé un coche de 36.000 euros, solo tengo una hermana y dije 'ahora puedo, no sé si el día de mañana podré hacerlo", menciona sobre el dinero que ha ganado estos años. "Ya sabes que me encanta vivir de las rentas. No se vive nada mal".

"Se termina 'Sálvame' en la noche de San Juan, hace un año, en el último año estaba yo ya descafeinado, añoraba a la familia y a la tierra, era un curro inestable porque estás siempre esperando la llamada, dependes de la actualidad… Me pasaba toda una semana mirando la tele, hablando con gente y haciendo llamadas para ir un día, tu minuto de oro... Que nadie me ha obligado y estoy súper orgulloso, pero es muy estresante. Al final estás ahí al 100%, hay que currárselo mucho, echar muchas horas...".

Con ese dinero, se compró varios pisos para gestionarlo. "He hecho inversiones, me compré unos pisos en la zona de Levante con la ayuda de un conocido que se dedica al tema de inversión inmobiliaria y me asesoró. Actualmente, sigo buscando para invertir… Hice números, miré el patrimonio para invertir, y le dije 'quiero tener por lo menos diez pisos y vamos a empezar'. Actualmente tengo cinco pisos más un apartamento que no tengo alquilado porque es para el disfrute de mi familia y de mi madre".

"Pero no es el único negocio que mantiene, ya que además de ser policía y contar con pisos, también tiene una cadena de comida. "Tengo participaciones en una empresa, en la hostelería, concretamente en City Poké. Actualmente son ya 12 restaurantes los que tenemos en la zona de Levante, en Badajoz y otro en Castelldefels, vamos a ir abriendo por la zona Cataluña, en la zona de Huelva estamos mirando… Está muy guay, porque además va muy conmigo que soy una persona a la que le gusta cuidarse. Yo llevo la parcela del marketing, de influencers".

"Cuando trabajas con 14-16 años te enfadas pero a la larga lo agradeces, aprendes los valores del esfuerzo, del sacrificio, de que nadie te regala nada... El haber tenido momentos complicados y ver a mis padres que han tenido momentos difíciles y han tenido que trabajar mucho para sacar adelante a su familia, pues sí me ha condicionado y me ha venido bien. Lo agradezco, en la que vida hay que currar mucho y formarse y estudiar… Te paras a pensar en lo complicada que es la vida al final y lo que tienes que currar para salir adelante y tener una familia... Mis padres me han enseñado a ser currante, a sacrificarse, el valor de la familia y, sobre todo, a ser agradecido", asegura el extelevisivo.