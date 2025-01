Fran Rivera a puesto el broche de oro a 2024 subiéndose al escenario en Sanlúcar de Barrameda con su grupo musical, Una y nos vamos, antes de despedir un año muy especial junto a su mujer y sus dos pequeños, Carmen y Curro. Un concierto multitudinario en el que el extorero ha reaccionado al supuesto "fracaso" de Isabel Pantoja en su última actuación en el festival Starlite Christmas el pasado 26 de diciembre, cuando logró vender solo 2.500 de las 7.000 entradas disponibles. "No, no nombres, no nombres", ha exclamado Fran Rivera entre risas, dejando claro que no quiere ni oír hablar de la tonadillera, de quien siempre ha asegurado que da "mala suerte" decir su nombre.